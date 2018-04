Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat joi ca a gasit recipiente cu clor provenite din Germania si 'fumigene' din Marea Britanie in Ghouta de Est, o fosta enclava rebela din Siria cucerita de regimul de la Damasc si scena unui presupus atac chimic la inceputul lunii aprilie, relateaza AFP. 'Fortele guvernamentale…

- „O cantitate semnificativa de informatii arata cum regimul sirian a folosit arme chimice in zona Duma din Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, pe 7 aprilie 2018. Informatiile noastre sunt confirmate de mai multe surse”, sustine Casa Alba in documentul facut public la scurt timp dupa ce Donald Trump…

- Cei trei lideri au discutat despre situatia din Siria, mai ales 'in Ghouta de Est, si despre problema accesului umanitar in aceasta regiune si in alte regiuni siriene', mentioneaza comunicatul Kremlinului. Ei si-au exprimat 'satisfactia fata de activitatea constructiva comuna datorita careia…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…

- Un spital din capitala siriana Damasc a fost atacat, vineri, cu rachete de catre militanti islamisti din regiunea Ghouta de Est, iar sectiile de chirurgie si de terapie intensiva au fost grav avariate, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles 'baia de sange' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza France Presse.…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…