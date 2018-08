Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a respins duminica demisiile inaintate de trei dintre ministrii importanti ai guvernului, a anuntat biroul de presa al Presedintiei afgane, la o zi dupa demisia consilierului sau pe probleme de securitate, informeaza dpa. Ministrul de interne Wais Ahmad Barmak, cel al…

- Anchetatori ai Natiunilor Unite au inceput sa stranga dovezi ale masacrelor si altor atrocitati comise de organizatia jihadista Statul Islamic (SI) in Irak, in special impotriva minoritatii yazidi, potrivit unei scrisori publicate joi, relateaza AFP. Secretarul general al ONU, Antonio…

- Mai multe rachete au fost lansate marti dimineata in directia orasului Kabul, unde un atac are loc in timp ce presedintele Ashraf Ghani inca asteapta un raspuns din partea talibanilor la oferta sa de pace, transmite AFP.

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters. Potrivit talibanilor, Comitetul International al…

- Cel putin 100 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi incepand de joi in luptele cu talibanii pentru controlul orasului Ghazni, in estul Afganistanului, a declarat luni ministrul afgan al apararii, Tariq Shah Bahrami, relateaza AFP, preluata de Agerpres. 'Aproximativ 100 de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat vineri cu Consiliul rus de Securitate despre sanctiunile impuse de Statele Unite si posibile masuri de retorsiune impotriva acestora, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza Reuters.

- Președintele afgan Ashraf Ghani a anunțat sambata ca a ordonat reluarea operațiunilor militare impotriva insurgenților afgani, dupa un armistițiu unilateral de mai multe zile declarat de Administrația de la Kabul, informeaza agenția de știri Reuters, citata de Mediafax.