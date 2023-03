Stiri pe aceeasi tema

- In plus, ministrul a adaugat ca guvernul de la Chișinau promoveaza retorica anti-rusa „pe care Kievul incearca acum sa o incalzeasca cat mai mult posibil".Totuși, Lavrov subliniaza ca iși dorește relații bune cu Republica Moldova, deși Maia Sandu a atribuit Kremlinului „presupusele violențe”.Asta in…

- Recentele provocari la adresa Moscovei lansate – ca la comanda! – de și prin regimul de la Chișinau, personificat de Maia Sandu, gingașa sorosista urcata in scaunul prezidențial, sunt tratate dupa datina, adica de mantuiala in cel mai fericit caz, de catre facatorii jocurilor de la București. Sigur,…

- Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, intr-o conferința de presa care a avut loc la Chișinau. Demisia prim-ministrului atrage caderea Guvernului. Demisia Guvernului intervine intr-un moment de tensiuni regionale, pe fondul razboiului declanșat…

- Ministra de Interne, Ana Revenco, susține ca mesajul lui Zelenski nu este o noutate pentru Republica Moldova. „Toate pericolele, care au exploadat odata cu razboiul din Ucraina, sunt valide. Toate sunt elemente bine gandite, care fac parte dintr-un scenariu menit sa destabilizeze situația”, a declarat…

- Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador. Fii la…

- Numarul refugiaților din Ucraina care au intrat in țara, in ultimele 24 de ore, prin vamile din județul Galați s-a dublat, depașind 1.100 de persoane, fața de peste 800, in zilele anterioare, sau 450 – 550 refugiați, in lunile precedente. In ultimele luni, numarul ucrainienilor care intrau zilnic in…

- Dupa 21 de ani de servicii loiale si dupa mai bine de 60 de misiuni pe teren, actrita Angelina Jolie se retrage din rolul de trimis special al Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), intrucat vedeta doreste sa se implice „si altfel" in probleme umanitare mai ample, a anuntat vineri, intr-un…

- Centrul de Instruire și Educație (CIE) a Asociației Veteranilor și Rezerviștilor din Republica Moldova (AVRRM) au demarat un Proiect de informare și educare preventiva a refugiaților din Ucraina privind riscurile legate de munițiile neexplodate (EORE).