Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat joi ca vor oferi pana la trei milioane de dolari pentru informații cu privire la atacurile care vizeaza interesele sale in Irak, a doua zi dupa ce trei drone au atacat o baza in care staționeaza soldații americani, informeaza Hotnews.ro . Autoritațile irakiene continua sa denunțe…

- ​Statele Unite au anunțat joi ca vor oferi pâna la trei milioane de dolari pentru informații cu privire la atacurile care vizeaza interesele sale în Irak, a doua zi dupa ce trei drone au atacat o baza în care staționeaza soldații americani, potrivit AFP.Autoritațile irakiene…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni numirea lui David Barnea în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe (Mossad) într-o ceremonie în care a avertizat Republica Islamica Iran, inamicul de facto al Statul ebraic, potrivit AFP.În cariera…

- Fostul premier rus Dmitri Medvedev și-a exprimat sprijinul fața de vaccinarea anti-Covid obligatorie a populației in contextul in care campania de vaccinare impotriva coronavirusului avanseaza lent in Rusia, relateaza Moscow Times . Medvedev, care a fost retrogradat in poziția de director adjunct al…

- Casa de licitatii Sotheby’s a permis pentru prima data posibilitatea de a plati cu criptomonede pentru o lucrare in format fizic, la vanzarea unei lucrari semnate de Banksy, care a fost achizitionata pentru suma de 12,9 milioane de dolari. Potrivit DPA, lucrarea “Love is in the Air” (“Dragostea este…

- ​Anul 2021 a început cu moda NFT-urilor în business, bunuri digitale, care nu exista fizic, dar pe care colecționarii sunt gata sa plateasca milioane de dolari. Miliardarul american Mark Cuban, rapperul Snoop Dogg sau fondatorul Twitter, Jack Dorsey, sunt cei care dau tonul în business-ul…

- Directorul general al Twitter, Jack Dorsey, a vandut luni primul sau ''tweet'' sub forma de NFT in schimbul unei sume cu putin peste 2,9 milioane de dolari, informeaza Reuters. Tweet-ul este sub forma de jeton nefungibil (NFT), o forma de activ digital unic ce a explodat…

- Averea lui Donald Trump a scazut la 2,3 miliarde dolari in timpul mandatului. Cand a preluat presedintia Statelor Unite, Donald Trump a lasat in urma un imperiu construit in cateva decenii, dar patru ani mai tarziu activele lui valoreaza mai putin, iar averea i-a scazut cu aproape 25%, potrivit Bloomberg.…