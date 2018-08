ONU invită Iranul, Rusia şi Turcia la convorbiri privind situaţia din Siria Emisarul special al ONU Staffan de Mistura a invitat Iranul, Rusia si Turcia la convorbiri privind formarea unui Comitet Constitutional in Siria, discutii care vor avea loc la Geneva pe 11-12 septembrie, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a ONU, relateaza Reuters. Discutiile privind formarea unui comitet pentru elaborarea unei noi constitutii a Siriei urmeaza sa fie urmate de convorbiri la care vor participa si alte tari, intre care SUA. Iranul a anuntat de asemenea luni ca intentioneaza sa gazduiasca un summit tripartit privind Siria la inceputul lunii septembrie cu presedintii Rusiei si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

