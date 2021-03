Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul aradean Wallberg,a finalizat primul turn rezidential de 15 etaje cu 134 de apartamente din cadrul ansamblul XCity Towers, dezvoltat in zona de nord a Timisoarei, dupa o investitie de 12 milioane de euro, a anuntat compania. Wallberg a finalizat primele 134 de apartamente din…

- FOTO| Un nou Liceu Tehnologic, in Muncipiul Sebeș! Licitația de peste 41 de milioane de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Sebeș a lansat marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții de colegii tehnice pentru obiectul de investiție „Construire…

- KALSTROM OIL SRL, cu sediul in Comuna Carlogani, Sat Cepari, Str. Cepari, Nr. 124, județul Olt, cod poștal 237065, deruleaza, incepand cu data de 23.12.2020, proiectul „Modernizare și dezvoltare SC Kalstromoil SRL”, cod SMIS 134186, in baza contractului de finanțare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii,…

- "Szallas.hu, cea mai mare platforma de turism online din Ungaria, a finalizat anul trecut fuziunea cu platforma romaneasca de rezervari hoteliere Travelminit.ro. Procesul a inceput in urma cu doi ani si a fost accelerat in anul 2020, in ciuda situatiei pandemice si a incertitudinii generale din industria…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor beneficia și anul acesta de vouchere de vacanța, cu toate ca societatea a incheiat anul trecut cu pierderi de peste 1,1 miliarde de lei. Administrația companiei energetice a avizat recent acordarea tichetelor de vacanța, in urma unei discuții cu sindicatele,…

- Titlul proiectului “Dezvoltarea SC MECANO STRONG SRL prin demararea activitații de producție lemne” Numele beneficiarului SC MECANO STRONG SRL, cod SMIS 133438 Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin modernizarea…

- CNAIR a lansat mai multe proceduri de achiziții servicii de proiectare pentru 25 de poduri din zona de activitate a DRDP Timișoara, in cadrul proiectului „Elaborare/actualizare documentații tehnice pentru 58 de poduri amplasate pe rețeaua rutiera naționala”. Obiectivele sunt finanțate din fonduri…

- ”Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport pentru POIM 2014-2020, a finalizat la data de 30 decembrie 2020 procesul de evaluare, contractare si de transmitere la Comisia Europeana a proiectului major 'Drum expres Craiova-Pitesti'. Obiectivul general…