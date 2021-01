ONU deplânge situaţia migranţilor din Bosnia Aproape 2.500 de migranti sunt tinuti in conditii mizere in Bosnia-Hertegovina, atrage atentia ONU, conform DPA. Complicatele procese politice si birocratice impiedica gasirea unei rezolvari a situatiei acestui grup, a declarat marti presei, la Geneva, Peter Van der Auweraert, seful Biroului din Bosnia-Hertegovina al Organizatiei pentru Migratie a ONU. Potrivit acestuia, migrantii trebuie sa petreaca noptile la temperaturi de sub zero grade Celsius sau in tabere inadecvate, fara apa, electricitate, toalete, dusuri si incalzire. Aproximativ 6.000 de migranti se afla in centrele de primire din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Timișoara și Poliția de Frontiera au scapat de sub control migranții. Aceștia au mai multe locații din zona centrala in care și-au facut culcușuri ilegale. Poliția știe, insa refuza sa ia masuri, decat atunci cand informațiile apar in presa și probabil apar presiuni de la București.…

- Alegatorii care au simptome de COVID-19, dar inca nu au și un test pozitiv, pot vota in continuare in cadrul alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Au prioritate in fața celorlalți, dar și un circuit special.Romanii care prezinta simptome specifice evidente infectarii cu noul coronavirus, precum tuse,…

- Un val de caldura a lovit estul Australiei in acest weekend. Temperaturile au depasit 40 de grade Celsius in anumite parti ale țarii, iar mii de oameni s-au refugiat pe plaja pentru a scapa de canicula și a se racori la briza oceanului, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Temperaturile au atins 42 de grade…

- CHIȘINAU, 15 nov – Inspectoratul General de Poliție a publicat o inregistrare video de la Varnița, in care se poate vedea care este situația in aceasta localitate in timpul desfașurarii turului doi al scrutinului prezidențial. ”Suntem prezenți la Varnița, la postul 717. Situația este liniștita,…

- O noua problema a aparut in funcționarea Spitalului Covid Lețcani și care, pe langa cea cu sursele de oxigen, pune probleme serioase continuarii activitații medicale. Temperaturile reci deja pun probleme sistemului de incalzire și perspectiva coborarii sub nivelul de ingheț ar face imposibil actul medical.…

- “Exista deja speranțe și a venit momentul sa multiplicam eforturile in lupta cu coronavirusul”, a declarat vineri la o conferința de presa virtuala, ținuta la Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației mondiale a sanatații (OMS). In opinia sa, oricare este nivelul epidemiei,…

- Aproximativ 20 de membri ai organizatiei municipale a PSD Constanta au demisionat din partid Printre acestia Dumitru Babu, unul dintre fostii viceprimari ai municipiului Constanta dar si directorul CT BUS, Bogdan Nita In urmatoarele zile vor mai urma si alte demisii retrageri din partid, inclusiv a…

- In cadrul sedintei de ieri a Consiliului Permanent al OSCE, Delegatia Republicii Moldova a adus in atentia statelor membre ale Organizatiei degradarea situatiei vizind drepturile omului in regiunea transnistreana, punind in evidenta abuzurile comise de regimul de la Tiraspol pe parcursul ultimelor luni.…