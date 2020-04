Alti trei politisti de penitenciare, confirmati pozitiv cu COVID-19

In urma testelor efectuate, la nivel extins, in randul angajatilor Penitenciarului Bucuresti Jilava, alti trei politisti de penitenciare care isi exercitau atributiile de serviciu in sectorul administrativ au fost confirmati pozitiv COVID 19.Acestia fac parte din grupul… [citeste mai departe]