ONU deblochează 100 de milioane de dolari pentru şapte ţări ameninţate de foamete ONU a anuntat marti deblocarea de urgenta a 100 de milioane de dolari pentru a ajuta sapte tari, inclusiv Etiopia care va primi 20 de milioane, sa nu experimenteze foametea din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza AFP.



"Nimeni nu ar trebui sa vada riscul foametei ca pe un efect secundar inevitabil al acestei pandemii", a declarat intr-un comunicat subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare Mark Lowcock.



"Daca acest lucru se intampla, este pentru ca lumea a permis sa se intample. Foametea poate fi evitata. Dar trebuie sa actionam la timp pentru a face diferenta.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

