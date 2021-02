ONU: Coreea de Nord şi Iranul ar fi reluat cooperarea în domeniul rachetelor balistice (raport) Coreea de Nord si Iranul ar fi reluat cooperarea in dezvoltarea rachetelor cu raza lunga de actiune in 2020, afirma un raport al ONU, care confirma, de asemenea, ca Phenianul continua sa incalce rezolutiile ONU in domeniul nuclear, transmite marti AFP. In acest document anual redactat de experti ONU si prezentat luni Consiliului de Securitate, Teheranul neaga existenta unei astfel de cooperari, raportata de o tara neidentificata. Acesti experti au sarcina de a monitoriza multiplele sanctiuni impuse Phenianului pentru a obliga Coreea de Nord sa isi suspende programele nucleare si cele privind armele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

