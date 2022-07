Stiri pe aceeasi tema

- Raportoarea speciala a ONU pentru combaterea violentei fata de femei i-a cerut miercuri guvernului turc, la Ankara, sa-si reconsidere decizia de a se retrage din Conventia de la Istanbul privind protectia femeilor, instrument international esential in combaterea violentelor impotriva femeilor in…

- Raportoarea speciala a ONU pentru combaterea violentei fata de femei i-a solicitat, miercuri, guvernului turc, la Ankara, sa-si regandeasca hotararea de a parasi Conventia de la Istanbul, primul tratat international care instituie norme juridice coercitive pentru a preveni violentele impotriva femeilor,…

- Regatul Unit si Ucraina au ratificat Conventia de la Istanbul, primul tratat international care stabileste norme juridice constrangatoare pentru prevenirea violentelor impotriva femeilor, a indicat vineri secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, potrivit AFP.

- Consiliul de Stat turc a confirmat marti retragerea Turciei din Conventia de la Istanbul, primul tratat international care stabileste norme juridice constrangatoare pentru a preveni violentele impotriva femeilor, potrivit unei hotarari consultate de France Presse. Fii la curent cu cele mai…

- Consiliul de Stat turc a confirmat, marti, retragerea Turciei din Conventia de la Istanbul, primul tratat international care instituie norme juridice coercitive pentru a preveni violentele impotriva femeilor, conform unei decizii consultate de France Presse, conform Agerpres.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Președintele turc Tayyip Erdogan intenționeaza sa continue convorbirile telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru a media conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Saptamana aceasta planuiesc sa negociez cu domnul Putin”, a declarat Erdogan, potrivit agenției ruse de știri Ria Novosti . Președintele…

- „Saptamana aceasta planuiesc negocieri cu domnul Putin”, le-a spus Erdogan jurnaliștilor, relateaza RIA Novosti.Oficialul turc si-a exprimat speranta ca la Ankara sau la Istanbul vor fi luate masuri concrete pentru a rezolva conflictul din Ucrain.Reamintim ca președintele turc Recep Erdogan a avut o…