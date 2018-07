Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut luni Israelului sa-i elibereze sau sa-i trimita imediat in judecata pe copiii palestinieni aflati in inchisorile sale, cu prilejul unei reuniuni de la sediul ONU privind drepturile poporului palestinian, relateaza AFP. "In jur de 440 de palestinieni sunt presupusi retinuti in 'detentie administrativa', potrivit ultimelor statistici. Israelul trebuie imediat fie sa-i inculpe, fie sa-i elibereze", a declarat prin intermediul unei legaturi video responsabilul ONU. In total, "mai multe sute de copii palestinieni…