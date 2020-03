Stiri pe aceeasi tema

- Sositi de la Istanbul, migrantii sirieni, afgani si irakieni, intre care se numara si femei si copii, au fost vazuti mergand duminica dimineata pe camp, in directia punctului de frontiera Pazarkule (Kastanies in partea greaca). Reuters scrie ca la sud de Pazarkule zeci de oameni au plecat in zori cu…

- Declaratia a fost facuta in anticiparea sosirii iminente a refugiatilor din regiunea Idlib din Siria, unde aproape 1 milion de oameni si-au parasit locuintele pentru a fugi din calea razboiului dintre fortele guvernamentale siriene, ajutate de Rusia, si rebelii sustinuti de Turcia. Politia turca, paza…

- Grecia a lansat o licitatie pentru obligatiuni pe 15 ani, cea mai lunga perioada pe care Grecia se imprumuta de la debutul crizei financiare din 2010, profitand de ratele scazute ale dobanzilor si de recenta imbunatatire a creditului suveran, transmit AP si Reuters. Autoritatea pentru gestionarea…

- (foto: www.israelhayom.com) Cand toata lumea inca mai petrecea intrarea in 2020, la Atena, la 2 ianuarie, s-au pus bazele celei mai importante aliante politice si energetice regionale din ultimii ani. EastMed, adica Mediterana rasariteana, cuprinde trei state: Israel, Cipru si Grecia. La usa asteapta…

- Libia, care din 2011 e nevoita sa traiasca cu un razboi civil intermitent, este acum pe punctul de a i se alatura Siriei în calitate de teatru al unui conflict multinațional major. Joia trecuta președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va cere parlamentului sau chiar saptamâna…

- Bulgaria a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu gigantul rus Gazprom, care furnizeaza cea mai mare parte a gazului natural consumat in aceasta tara, ca din ianuarie acesta sa fie livrat prin noua conducta TurkStream, care trece prin Marea Neagra si iese in Turcia, ocolind astfel Ucraina si Romania.…

- "Am finalizat cu Gazprom o modificare a punctului de intrare a livrarilor (...) convenabila pentru Bulgaria. Punctul de livrare devine Strandja 2", situat la granita bulgaro-turca, a afirmat ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova. Ministrul a justificat decizia prin posibilitatea de a economisi…