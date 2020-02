ONU avertizează împotriva 'pericolului iminent de escaladare' în Siria (emisar) Emisarul ONU pentru Siria, Geir Pedersen, a avertizat miercuri in Consiliul de Securitate asupra 'pericolului iminent de escaladare' in nord-vestul Siriei, dupa recentele declaratii ale Turciei si Rusiei, informeaza AFP. 'Nu pot sa raportez niciun progres de a se pune capat violentelor in nord-vest sau de relansare a procesului politic', a declarat el in cursul unei reuniuni lunare a Consiliului de Securitate cu privire la Siria. In pofida schimburilor intense, 'niciun acord' nu a intervenit intre Moscova si Ankara, dimpotriva recentele declaratii 'sugereaza un pericol… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

