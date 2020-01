Stiri pe aceeasi tema

- ONU respecta rezolutiile Natiunilor Unite si acordurile bilaterale privind crearea a doua state, Israel si Palestina, "traind alaturi in pace si securitate in frontierele recunoscute pe baza liniilor definite in 1967", a declarat marti purtatorul de cuvant al organizatiei, Stephane Dujarric, citat…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, cea mai inalta autoritate a Republicii islamice, este cel caruia ii revin deciziile finale in ce priveste politica nucleara a tarii. Stirea nu precizeaza cand ar putea avea loc votul in parlament.Ministrul de externe Mohammad Javad Zarif…

- Palestinienii au in vedere o retragere din acordurile de la Oslo, care stabilesc cadrul relatiilor dintre Israel si Autoritatea palestiniana, daca presedintele american Donald Trump isi va anunta planul de pace pentru Orientul Mijlociu, au declarat duminica responsabili palestinieni agentiei France…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres este "profund ingrijorat" de anuntul Phenianului privind posibilitatea reluarii testelor nucleare si cu rachete, a declarat miercuri purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, transmite AFP. "Secretarul general spera foarte mult ca testele sa nu se reia, in conformitate…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran impotriva manifestanților care au participat la protestele organizate in Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite vor susține…

- Presedinte al acestei foste republici sovietice din 2008 pana in 2018, inainte de a deveni pentru o scurta perioada prim-ministru, Sargsyan este acuzat ca "a organizat o privatizare ilegala si deturnare de catre responsabili guvernamentali a 489 de milioane dram (peste 922.000 de euro)", precizeaza…