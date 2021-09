Afganistanul, tara deja foarte saraca, risca sa se scufunde si mai mult in saracie daca nu se actioneaza rapid, a declarat joi directoarea pentru Asia si Pacific a Programului de Dezvoltare al ONU (PNUD), Kanni Wignaraja, potrivit AFP.



In prezent, 72% din populatie traieste sub pragul saraciei (cu mai putin de un dolar pe zi), iar acest procent ar putea urca la 97% pana la mijlocul anului viitor, a afirmat ea intr-o conferinta de presa.



"Ne confruntam cu o prabusire totala a dezvoltarii, care se adauga la crizele umanitara si economica" din Afganistan, a spus ea. Un studiu…