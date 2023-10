Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP si CNN.

- Medicii de la cel mai mare spital din Israel au ingrijit pana acum peste 100 de oameni raniti in atacurile Hamas, potrivit profesorului Arnon Afek, directorul centrului medical Sheba, cel mai mare centru medical din Israel, citat de News.ro."Ii tratam in special pe cei care au fost tratati in Soroka,…

- Razboi in Ucraina, ziua 578. Forțele ruse continua sa atace duminica regiunea Herson din Ucraina, acolo unde doua persoane au murit și cel puțin noua au fost ranite, potrivit unei actualizari a autoritaților ucrainene.

- Poliția și instructorii auto din orașul japonez Fukuoka au adoptat o abordare neortodoxa in ceea ce privește siguranța rutiera, in speranța de a reduce incidența consumului de alcool la volan: șoferilor le-a fost permis sa consume alcool inainte de a conduce automobilul, informeaza The Guardian.

- Potrivit cifrelor ONU, 9.444 de civili au murit, intre care 500 de copii, si 16.940 au fost raniti de la inceputul invaziei ruse, in februarie 2022.Numar socant de civili ucisi de la inceperea conflictului din Ucraina. Aproape 10.000 de civili au fost ucisi de la inceputul razboiului din Ucraina, a…

- Patru soldati sirieni au fost ucisi si alti patru au fost raniti luni dimineata, in urma unor loviturile efectuate de Israel la periferia capitalei Damasc, conform informatiilor transmise de presa de stat siriana, transmite AFP, citat de Agerpres."La 2:20 a.m. (23:20 GMT duminica), inamicul israelian…

- Aproximativ 10.749 de civili au fost uciși și alți 15.599 au fost raniți in Ucraina de cand Rusia a invadat țara in februarie anul trecut, potrivit autoritaților ucrainene, transmite CNN.