Stiri pe aceeasi tema

- Circa 10 milioane de oameni – reprezentand mai mult de un sfert din populația Ucrainei – au fugit pana acum din locuințele lor din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, citat de AFP și The Guardian. „Razboiul…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului "devastator" condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi.

- In ultimele 11 zile, in Romania au intrat in total 227.476 de refugiati ucraineni si au iesit 155.680, informeaza duminica, 6 martie, Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni,…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceperea conflictului armat din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 77.600 de persoane si 9.328 autovehicule.Dintre acestea aproximativ 55.000 sunt persoane de naționalitate ucraineana. In perioada respectiva…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceperea razboiului declansat de Rusia a ajuns la 195.848, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au intrat 28.235 de cetateni ucraineni, informeaza sambata dimineata Politia de Frotiera, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Grandi Filippo, a anunțat, joi, pe Twitter ca un milion de persoane din Ucraina s-au refugiat in țarile vecine, intr-o saptamana. Intr-un comunicat precedent din 2 martie, Inaltul Comisariat anunța ca aproape 836.000 de ucraineni au parasit țara,…

- Aproximativ 677.000 de persoane au fugit din Ucraina in tarile vecine de joi, cand a izbucnit invazia rusa, a anuntat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, ONU cerand de urgenta de 1,7 miliarde de dolari pentru ajutorul umanitar pentru Ucraina.

- Aproximativ 677.000 de persoane au fugit din Ucraina in tarile vecine de joi, cand a izbucnit invazia rusa, a anuntat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, ONU cerand de urgenta de 1,7 miliarde de dolari pentru ajutorul umanitar pentru Ucraina. Aproximativ jumatate dintre aceste…