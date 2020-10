Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a scazut, in primele noua luni din 2020, cu 25,44% fata de perioada similara din 2019, ajungand la 8.091, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).



Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in perioada ianuarie - septembrie 2020 erau din Bucuresti, respectiv 834 (in scadere cu 21,76% fata de aceeasi perioada din 2019), Capitala fiind urmata de judetele Cluj, cu 528 de firme suspendate (in scadere cu 5,38%), Constanta - 389 de firme (in scadere cu 18,79%) si Bihor - 380 (-28,57%).

