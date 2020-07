Numarul de firme dizolvate a scazut cu 27,55%, in primele sase luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 12.046, fata de 16.626 de firme in ianuarie - iunie 2019, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 2.202 de firme (in scadere cu 23,86% fata de primele sase luni din 2019) si in judetele Timis (638, - 18,31%), Constanta (630, -22,41%) si Cluj (586, -23,2%). Raportat la primele sase luni din 2019, nu au fost inregistrate cresteri ale numarului de…