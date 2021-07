Stiri pe aceeasi tema

- Conform prognozei de la Administratia Nationala de Meteorologie, in Capitala, cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza, dar conditiile pentru ploi de scurta durata si descarcari electrice vor fi reduse. Temperatura maxima va fi de 30 - 31 de grade, iar cea minima de 17 - 18 grade, mai scazuta…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18% in primele cinci luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 11.454, fata de 9.675 in perioada ianuarie - mai 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Delgaz Grid a scos la licitație un contract de lucrari de peste 365 de milioane in mai multe județe, intre care și Hunedoara. Contractul prevede proiectarea si executia racordurilor de gaze naturale pe raza de activitate a Delgaz Grid S.A. lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz…

- In luna mai 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 47.773 de proprietați imobiliare, cu 15.684 mai multe fața de aceeași luna a anului 2020. Conform cifrelor ANCPI, numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna mai 2021 este,…

- In cursul dimineții de astazi, 31 mai 2021, au mai fost confirmate inca 36 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 30.312. In intervalul 30.05.2021 (10:00) – 31.05.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 36 de decese (18 barbați și 18 femei), ale unor pacienți…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut cu 6,82% in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, fiind inregistrate 1.410 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului…