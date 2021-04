Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2021 a scazut cu 5,73%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 2.089, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in perioada ianuarie-februarie 2021 erau din Bucuresti, respectiv 233 (in crestere cu 27,32% fata de perioada similara din 2020), Capitala fiind urmata de judetele Bihor, cu 110 firme suspendate (in crestere cu 10%), Cluj - 94 firme (-11,32%) si Timis - 92 firme (+13.58%). La polul opus, cele mai putine suspendari…