Stiri pe aceeasi tema

- In emisia live de Mireasa de pe 1 decembrie 2022 fanii emisiunii au putut vedea o apropiere neașteptata intre George și Adina. Baiatul a surprins-o pe fata cu un buchet de 100 de trandafiri, iar apoi au mers la targul de Carciun.

- In aceasta seara la Te cunosc de undeva, Connect-R și Shift au facut un show de senzație. Cei doi concurenți s-au transformat in Caterina Valente și au interpretat celebra piesa ”Bonco Chachacha”. Tatal lui Relu a venit sa-l susțina pe artist din public. Cum a reacționat cand a vazut transformarea.

- Cu toții știm ca Iulia Albu reușește sa le aduca zambetul pe buze concurentelor de la I.A cu Stil. De data aceasta, Rebeca a avut parte de o transformare uimitoare. Cum a reacționat mama fetiței, atunci cand a vazut cat de mult s-a schimbat.

- Liviu Varciu deja a facut cunoștința cu iubitul fiicei sale. De mai bine de trei ani de zile Carmina are o relație, pe care, pana de curand, tanara a ținut-o departe de ochii tuturor. „Eu am avut de discutat pana cand Carmina a devenit majora. Avand 18 ani, ea decide ce vrea sa faca cu viata ei si cu…

- In emisiunea I.A cu Stil, in ediția de astazi, Ingrid, o fetița in varsta de cinci ani, care este pasionata de moda și make-up, a avut parte de multe surprize din partea Iuliei Albu. Prezentatoarea tv i-a facut o schimbare spectaculoasa de look iar la final, a luat-o prin surprindere cu vizita și cadoul…

- Cea care ii este inca soție lui Alex Zanoaga formeaza acum un cuplu cu unul dintre foștii lui prieteni, Alexandru Bobicioiu. Cei doi au acceptat provocarea de a se bate cot la cot, iar Alexandru Bobicioiu a ieșit caștigator, insa se pare ca tatal copilului Siminei Loica nu se lasa atat de ușor și iși…

- Jurații de la Chefi la cuțite au avut parte de o surpriza unica in acest sezon. Pentru ei a venit un grup de trei statui care ii intruchipau pe Sherlock Holmes, Agatha Christie și Leonardo da Vinci, care le-au pregatit un preparat special. Chefii au fost șocați și fascinați in același timp, de prezența…

- Gabriel Coveșanu, in varsta de 48 de ani, este casatorit cu Florentina din 2013 și au impreuna doi baieți. Prezentatorul emisiunii „Primii caștiga!”, un quiz-game difuzat in direct la Prima TV, a dezvaluit cum a ajuns sa faca educație financiara cu fii sai.Cove incearca sa-și imparta timpul astfel incat…