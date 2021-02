Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat la ministerul Sanatatii, pentru Reuters, potrivit Agerpres. Oficialului roman a menționat ca cealalta jumatate va fi alocata treptat pana la sfarșitul lunii martie, iar livrarile vor reveni…

- UE a inceput dezbaterea privind certificatul de vaccinare pentru calatorie. Lider CE: Drepturile celor care nu vor sa se vaccineze nu ar trebui limitate, dar ar putea deveni o conditie pentru a calatori Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care…

- UE a inceput dezbaterea privind certificatul de vaccinare pentru calatorie. Lider CE: Drepturile persoanelor care nu vor sa se vaccineze nu ar trebui limitate, dar ar putea deveni o conditie pentru a calatori Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele…

- UE a inceput dezbaterea privind certificatul de vaccinare pentru calatorie. Lider CE: Drepturile persoanelor care nu vor sa se vaccineze nu ar trebui limitate, dar ar putea deveni o conditie pentru a calatori Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele…

- Tanczos Barna a vorbit pentru prima oara despre taxa auto care ar putea fi introdusa cu scopul de a reduce poluarea.„Daca astazi eu v-as spune ca introduc o anumita taxa, as face greseala pe care au facut-o ceilalti ministri, care au introdus o taxa, s-a pierdut la Curtea Europeana de Justitie si s-au…

- Comisia Europeana a autorizat miercuri conditionat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea…

- Pandemia schimba reglementarile bugetare ale UE. Imprumuturile și deficitele vor exploda in majoritatea statelor membre Reglementarile bugetare ale Uniunii Europene trebuie sa fie mai compatibile cu asteptatul nivel ridicat al datoriei suverane, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus,…