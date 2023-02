OnePlus şi-a prezentat prima tabletă OnePlus Pad graviteaza in jurul unui ecran de 11,6 inch cu 144Hz rata de refresh si o rata a imaginii 7:5, care s-ar putea dovedi pe placul avizilor de jocuri mobile. Marginea 2,5D care inconjoara ecranul ar trebui sa faca mai confortabila tinerea in mana a tabletei, care reuseste sa se diferentieze in oceanul de tablete cu Android prin pozitionarea centrala a camerei foto. Desi producatorul nu a facut cunoscute inca toate informatiile tehnice, a spus ca tableta are la baza chipset-ul Dimensity 9000 de la MediaTek si pana la 12GB RAM. Bateria de 9.510mAh ar trebui sa reziste la 14,5 ore de redare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

