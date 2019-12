Onea şi Negulescu rămân, în continuare, sub control judiciar Daca incalca obligatiile stabilite prin masurile preventive, cei doi risca arestul preventiv sau la domiciliu V. Stoica Renumitul “cuplu” de foști procurori ai Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești – format din Mircea Negulescu “Portocala” și ex-șeful “unitații de elita a DNA”, Lucian Onea „Lucica” – ramane sub control judiciar, potrivit deciziei luate de Inalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, Negulescu și Onea nu scapa de masura preventiva instituita impotriva lor dupa demararea cercetarilor in dosarul in care aceștia au fost puși sub urmarire penala. Cei doi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

