Stiri pe aceeasi tema

- “Bonas Import Export, compania clujeana care detine brandul de produse lactate Bonas, a debutat astazi, 24 iunie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ). Compania a fost infiintata in 1991, fiind o afacere de familie, si a devenit treptat unul dintre producatorii de lactate de referinta…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in ședința de miercuri, 16 iunie, Prospectul pentru oferta publica inițiala de vanzare de acțiuni in vederea listarii acțiunilor One United Properties pe Piața Principala a Bursei de Valori București. Prospectul depus de One United Properties, unul…

