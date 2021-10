Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat, joi, ca perioada de campanie interna pentru alegerea conducerii PNL ar fi trebuit sa fie mai scurta si a pledat pentru unitate in interiorul partidului dupa Congresul din 25 septembrie. „Eu fac parte dintr-un Guvern politic. (…) Cred ca, avand in vedere…

- O noua editie a Noptii Literaturii Europene va fi organizata pe 11 septembrie, intre orele 18.30-21.30, pe Calea Victoriei, acolo unde reteaua de institute culturale europene EUNIC Romania va asteapta, in patru locatii. Locațiile ce vor gazdui sesiuni de lectura si perfomance-uri sunt: Muzeul National…

- Kogaion Gifted Academy in colaborare cu Asociatia Tradition Group inițiaza programul pilot „Școala de vacanța Kogaion – Apoulon” – Program Academic de Invațare Intensiva / KIM (Kogaion Intensive Mastery) dedicat copiilor de 6-12 ani din județul Alba. Școala de vacanța Kogaion Apoulon a izvorat din dorința…

- PNRR va fi aprobat la finalul lunii septembrie. Premierul Florin Cițu: E momentul sa implementam și ”Romania educata”. Premierul Florin Cițu a anunțat ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi aprobat la finalul lunii septembrie, iar acum este momentul ca proiectul ”Romania educata”…

- Cercetatorii canadieni au aratat in experimentele pe șoareci ca limitarea consumului de alimente poate fi utila organismului atunci cind in el se dezvolta infecții bacteriene. Lucrarea oamenilor de știința este publicata in revista PLOS Pathogens. Pierderea poftei de mincare este un simptom raspindit…

- Premierul Florin Cițu a declarat referitor la nemulțumirile pe care președintele Klaus Iohannis le-a exprimat cu privire la faptul ca nu a fost desființata SIIJ și nemulțumirea fața de activitatea ministrul Justiției, Stelian Ion, ca este de acord intru-totul ci șeful statului. „Ideea este…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca lucrarile la pasajul Doamna Ghica au fost reluate si, din toamna acestui an, vor fi doua benzi de circulatie pe sens, revenindu-se astfel la situatia de dinainte de deschiderea santierului. Lucrarea ar urma sa fie finalizata la sfarsitul anului…

- 2407 contestații au fost depuse de elevii suceveni dupa afișarea notelor de la bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. 398 de elevi sunt nemulțumiți de notele de la biologie, 4 elevi vor nota marita la chimie, 3 elevi vor sa li se recorecteze lucrarea la economie, 2 elevi au contestat lucrarea la ...