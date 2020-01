OMV Petrom semneaza contractul de transfer pentru 40 de zacaminte. Catre cine s-a efectuat acest transfer

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a semnat un contract privind transferul a 40 de zacaminte onshore de țiței și gaze din România catre Dacian Petroleum S.R.L., în contexul unui transfer de activitate. Transferul drepturilor și obligatiilor din acordurile de concesiune este supus aprobarii autoritaților, conform…

- Romania isi pierde din competitivitate in fata altor tari din Europa de Sud-Est in ceea ce priveste investitorii straini, din cauza majorarilor salariale, considera managerul pentru Romania al concernului german Continental, potrivit RRA.

- Actionarii companiei de producție a materialelor de construcție Adeplast SA au decis sa vanda societatea catre grupul elvetian Sika AG, un jucator global pe piata materialelor chimice pentru constructii, informeaza un comunicat. „Aceasta tranzactie indeplineste dorinta regretatului Marcel…

- Romania poate deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, iar investitorii au semnale pozitive din partea autoritatilor romane incepand cu luna septembrie, cand au fost demarate discutii pentru modificarea Legii offshore si liberalizarea pietei gazelor, a declarat, luni, Franck Neel,…

- Jeff este un start-up inovator de tip franciza care, prin intermediul aplicatiei proprii, a vandut in 4 ani de la lansare 1780 de centre in 32 de tari, cu mai mult de 600.000 utilizatori din intreaga lume, iar acum se lanseaza in Romania si tinteste colaborarea cu investitorii care doresc sa se alature…

- Romania este hotarata sa joace un rol cat mai activ in cadrul SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial) si sa contribuie la toate proiectele aflate in derulare, a afirmat, miercuri, secretarul de stat in MApN Doru Claudian Frunzulica, cu ocazia unei declaratii de presa la finalul reuniunii…