Stiri pe aceeasi tema

- „Salut initiativa grupului The Economist de a organiza, la Bucuresti, in parteneriat cu reprezentantii Camerei de Comert Americane si ai Camerei de Comert Olandeze in Romania dezbaterea asupra unei teme care preocupa comunitatea de afaceri, responsabilii politici si guvernamentali si intreaga societate. …

- ”Diva de la Monaco” locuiește in principat și cu buletin. Deși in Romania iși conserva celebritatea, Mihaela Radulescu nu mai are nici o proprietate in țara in care s-a nascut și unde se bucura de faima. Sunt 13 ani de cand prezentatoarea de televiziune (52 de ani) a ales sa se din mute in Monaco pentru…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, este un politician implicat nu doar in numeroase proiecte locale, ci și naționale, prin prisma funcției de președinte executiv al Asociației Municipiilor din Romania. Din aceasta postura, edilul buzoian a participat, joia trecuta, la un seminar desfașurat…

- Cand prețul țițeiului crește pe bursele mondiale, impactul se vede imediat la pompa. Dar cand scade, reducerile sunt de cele mai multe ori modice. Consultantul fiscal Emilian Duca explica de ce: „Creșterea este brusca, dar reducerea e lenta, așa iși protejeaza profiturile”. Cotația țițeiului a scazut…

- Conferința Women in Data Science (WiDS) sub egida Stanford University, aflata la cea de-a doua ediție in Romania, a adus in atenția publica importanța crearii unui parteneriat solid intre mediul privat-public-guvernamental și academic in domeniul științei datelor, in vederea dezvoltarii de soluții inovatoare…

- Potrivit programului oficial, Florence Parly si ministrul apararii Vasile Dincu aveau programate declaratii de presa la ora 9:25, dupa care programul vizitei include primirea de catre premierul Nicolae Ciiuca, la ora 10:00, urmata, la 13.30 de primirea la Palatul Cotroceni.}n cadrul intalnirilor va…

- Asociația Prader Willi din Romania, asociație coordonata de salajeanca Dorica Dan, deruleaza proiectul „Copiii cu boli rare descopera emoțiile prin art-terapie și joc”, proiect sprijinit de Fundația pentru Comunitate și MOL Romania prin programul MOL pentru sanatatea copiilor, Ediția a 13-a, cu suma…

- Impozitul progresiv este o opțiune în aceasta guvernare, reiese din declarațiile ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, la Profit News TV. „Este o opțiune. Toata țarile din Europa, daca ne uitam care sunt rezultatele impozitului progresiv, o sa facem dezbateri publice, sa înțeleaga…