OMV, Lidl și Uniqa, publicitate în mass-media sârbă cu propagandă de la Kremlin Companiile austriece și germane sunt active și in mass-media sarba, creand o stare de spirit pentru Putin și Rusia. Printre ele se afla OMV, Lidl și Uniqa, prezente și in Romania. In nicio alta țara europeana – cu excepția Belarusului – nu se realizeaza o propaganda pro Kremlin ca in Serbia. „Rusia nu a inceput operațiunea militara speciala pentru ca a vrut, ci pentru ca a trebuit”, a anunțat un „expert” la postul de televiziune sarb Happy, chiar in februarie. „Conducerea Ucrainei a inceput sa implementeze agende fasciste ca sa elimine poporul rus, care reprezinta peste 30 la suta din populație.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez va cere joi, 23 martie, Ungariei sa explice de ce parlamentul ungar a ales sa aprobe intrarea Finlandei in NATO inaintea Suediei, transmite Le Figaro . „Voi intreba de ce separa Suedia de Finlanda. Sunt semnale pe care nu le-am mai avut pana acum”, a declarat Ulf Kristersson la postul…

- Emisarul special al Uniunii Europene pentru dialogul Belgrad-Pristina, Miroslav Lajcak, va vizita Belgradul la 13 și 14 martie și va discuta cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, despre planul european de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina și foaia de parcurs pentru implementarea…

- ”Nivelul ridicat de dependenta a Uniunii Europene (UE) de importuri ar putea expune industria la costuri si riscuri ridicate in lantul de aprovizionare, iar extinderea pietei de vehicule electrice va creste considerabil cererea pentru materiile prime in urmatorul deceniu. UE trebuie sa-si utilizeze…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic a anunțat o adresare catre națiune dupa intilnirea de la Bruxelles privind planul franco-german de negocieri intre Belgrad și Pristina și publicarea documentului. El a declarat acest lucru intr-un mesaj video de marți pe pagina sa de Instagram. „Dragi cetațeni ai Serbiei,…

- Aproximativ 20.600 de persoane si-au pierdut viata in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o crestere cu 3% fata de 2021, dar o scadere cu 10% fata de nivelul de dinaintea pandemiei, in 2019, arata datele preliminare publicate marti de Comisia Europeana, citate de…

- In ultimul an, aproximativ 200.000 de ruși au parasit Rusia pentru Serbia, o națiune care pastreaza legaturi stranse cu Moscova, dar care a condamnat totuși invazia din Ucraina, transmite agenția AP, citata de The Guardian . Serbia, o țara slava, este cel mai apropiat aliat european al Moscovei, cu…

- Serbia continua sa depuna eforturi pentru aderarea la Uniunea Europeana, dar nu intenționeaza sa rezolve problema aderarii la NATO. Despre acest lucru a declarat vineri președintele republicii, Aleksandar Vucic in timpul discursului sau la ședința Adunarii Populare (Parlamentul țarii). "Serbia este…

- Consumul final brut de energie regenerabila pentru incalzire si racire in Uniunea Europeana a crescut gradual in ultimii ani, in principal ca urmare a contributiei pompelor de caldura si biomasei, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica, Eurostat.