Omul-păianjen luptă cu pandemia Oamenii au primit un ajutor nesperat in razboiul impotriva coronavirusului.Celebrul erou de benzi desenate și de producții hollywoodiene Spider-man, pe numele lui romanesc ”Omul-paianjen”, a aparut pe strazile din Thailanda impraștiind dezinfectant alaturi de angajații serviciului de salubritate publica. Și acum, ca sa revenim la realitate, trebuie sa spunem ca doar costumul era al Omului-paianjen. Sub el se ascundea un om obișnuit, angajat la același serviciu de salubritate publica, care s-a gandit probabil ca n-ar strica sa ne reaminteasca sa mai și zambim zilele astea. Un angajat al serviciului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

