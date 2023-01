Omul care a pus Romania pe harta oceanografiei. 144 de ani de la nasterea savantului Ioan Borcea

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT sunt o prezența activa in județ, iar anul acesta au fost zeci de anchete. Cam jumatate au subiecte cu care ne-am obișnuit deja: trafic de droguri sau substanțe cu efecte psihoactive. Sunt cazurile cele mai comune instrumentate de DIICOT, insa sunt și excepții. Este vorba de anchete…

- In ziua de 9 decembrie 2022, la ora 17:36:01 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 129km.Seismul de vineri seara a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 86km E de Brașov, 98km S de Bacau, 99km NE de…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza masa rotunda cu tema „Direcții strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030", al carei invitat este prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. Evenimentul va avea loc…

- Cand ma gandesc la Nicolae Iorga, nu pot sa nu incep acest editorial decat cu una dintre marile sale cugetari care mi-a marcat propria existența. Fa-ți datoria oricand. Totdeauna va fi cineva care sa te vada: tu insuți. – Nicolae Iorga Astazi, 27 noiembrie 2022, se implinesc 82 de ani de la odioasa…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) anunta faptul ca in aria naturala protejata Dunele Marine de la Agigea, aflata in cadrul Statiunii biologice marine „Prof. Dr. Ioan Borcea", sunt gazduite toate cele cinci specii de calugarite cunoscute in acest moment in Romania: Mantis religiosa,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu este de acord cu sistemul de etichetare Nutri-Score pentru alimente, care de altfel nici nu este legiferat in Romania. De la 1 noiembrie, urmeaza sa fie interzisa comercializarea acestor produse in rețelele de retail și sa fie aplicate amenzi…

- Regizoarea Ilinca Calugareanu povestește ce a invațat de la Yuguo, un tanar chinez indragostit de Eminescu și de Romania, a carui poveste tragica a documentat-o in filmul „The Joys and Sorrows of Young Yuguo”, difuzat de Netflix. Printre titlurile noi de pe Netflix a aparut un documentar de aproximativ…

- La Vatra Dornei a avut loc, in perioada 6-9 octombrie 2022, conferința cu participare internaționala "Atmosfera și hidrosfera" (ediția a V-a), la care au participat 66 specialiști din Romania, Franța și Republica Moldova. Organizatorii evenimentului sunt Universitatea „Ștefan cel ...