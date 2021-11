De „cateva saptamani” este nevoie pentru a stabili nivelul de transmisibilitate și de virulența a noii variante de coronavirus identificata pentru prima data in Africa de Sud, a anunțat, vineri, un purtator de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații, relateaza Reuters. Experții OMS vor stabili, vineri, daca varianta sud-africana B.1.1.529 este ”una de interes” sau ”una ingrijoratoare”, transmite The Guardian. Christian Lindmeier, la sediul ONU, a precizat, in cadrul unei conferințe de presa: “Permiteti-mi sa reiterez pozitia noastra oficiala: OMS recomanda tarilor sa continue sa aplice o abordare…