OMS: Vaccinul anti-Covid ar putea fi gata până la sfârșitul anului Liderul Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca vaccinul impotriva coronavirusului ar putea fi gata pana la sfarșitul anului 2020. Șeful OMS face apel la solidaritate astfel incat sa se distribuie in mod egal dozele de vaccin atunci cand vor fi disponibile. „Vom avea nevoie de vaccinuri și exista speranța ca pana la finalul acestui an am putea avea un vaccin. Exista speranța”, a spus liderul OMS, citat de Reuters. Noua vaccinuri experimentale fac parte din programul COVAX, al Organizației Mondiale a Sanatații. Programul vizeaza distribuirea a doua miliarde de doze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca pana in anul 2021 vrea sa aiba 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID disponibile. Obiectivul este ca majoritatea oamenilor din toate țarile sa fie vaccinați, nu toți oamenii din doar cateva țari. Mai multe tari din Europa se lupta deja cu un nou val de infectari…

- Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat luni faptul ca intreaga lume ar trebui sa fie mai bine pregatita in fata urmatoarei pandemii, conform Reuters, citata de Agerpres.

- 172 de țari au aderat la un program de dezvoltarea unui vaccin care sa asigure o distribuire echitabila a unui vaccin impotriva COVID-19, a anuntat Organiztia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Euronews. In aceasta etapa s-au trimis termenii si conditiile programului. Tarile isi pot exprima intentia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia coronavirusului vva dura mai putin de doi ani, a declarat vineri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Condiția este gasirea unui vaccin, relateaza Reuters. Tedros a spus ca gestionarea gripei spaniole din 1918 „a durat doi ani pana sa fie oprita”.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID-19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918, care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Condiția este gasirea unui vaccin, relateaza Reuters, preluata de Agerpes.

- Pandemia de coronavirus este un dezastru ale carei efecte vor fi resimțite zeci de ani de acum inainte, a declarat vineri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a Comitetului de urgenta al OMS la Geneva, relateaza Reuters, citata…

- Numarul uriaș al cazurilor de coronavirus din unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care in emisfera nordica este vara, a anunțat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Vaccinul pentru Covid-19 al Universitatii Oxford ar putea fi disponibil de la sfarsitul anului 2020, dar nu este o certitudine, a declarat marti principalul dezvoltator al vaccinului, Sarah Gilbert, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face praf…