Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce numarul cazurilor de coronavirus a crescut la nivel mondial, OMS anunța ca țarile trebuie sa se pregateasca pentru introducereai de noi restricții și pentru carantinarea oamenilor. SUA a renunțat la calitatea de memru al OMS. De altfel, aceeași OMS a decretat pandemia prea tarziu, permițand…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca țarile ar trebui sa ia in calcul noi restricții, dupa ce relaxarea din ultimele doua luni a dus la agravarea pandemiei de COVID-19. Guvernele ar trebui sa fie pregatite pentru revenirea la carantina, spune un reprezentant al OMS. „Multe state reușesc sa…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a vorbit despre obligativitatea purtarii maștii de protecție și in aer liber, pentru a evita infectarea cu noul coronavirus.

- America de Sud este „ noul epicentru ”, a informat Organizația Mondiala a Sanatații ( OMS ). „Vedem numarul de cazuri in creștere in multe țari din America de Sud (…), dar in mod clar cea mai afectata in acest stadiu este Brazilia”, a declarat Michael Ryan, manager al situațiilor de urgența al OMS.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare, transmite Reuters. OMS a anuntat inregistrarea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare, transmite Reuters potrivit Agerpres. OMS…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis luni ca, in acest stadiu, considera 'speculatii', in lipsa coroborarii lor cu probe, declaratiile oficialilor americani conform carora noul coronavirus provine dintr-un laborator din orasul chinez Wuhan, locul de unde a pornit pandemia, relateaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a caracterizat luni drept "speculatii" declaratiile liderilor americani, care spun ca detin probe care atesta ca noul coronavirus provine dintr-un laborator din orasul chinez Wuhan. Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a afirmat duminica ca dispune de "un…