- Procentul cazurilor globale cu varianta Delta a coronavirusului este in scadere, pentru prima data de cand i s-a dat acest nume in aprilie, in timp ce noua varianta Omicron isi continua avansul, fiind deja prezenta in focarele cu transmitere comunitara, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 in țara noastra. Este vorba despre un barbat de 56 de ani din Brasov, sotul femeii care a fost confirmata cu aceeasi tulpina, la sosirea din Africa de Sud. ”Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- ''Cu toate acestea, pana acum semnalele sunt relativ incurajatoare in ceea ce privește dezvoltarea unor forme grave de boala. In mod clar, devine varianta dominanta in Africa de Sud”, a declarat Anthony Fauci, la CNN.Acesta a mai declarat ca doza a treia va fi esențiala pentru a gestiona aceasta situație,…

- Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Noua tulpina a COVID-19, Omnicron, a alertat toate statele, insa Organizația Mondiala…

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat, vineri seara, la un post TV, ca la biroul OMS din Romania a fost primita informarea privind pericolul noii variante sud-africane, denumite astazi Omicron, ce a fost declarata, de OMS, „varianta preocupanta”. Alexandru Rafila, medic specialist Microbiolog…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) face din nou apel la cooperare din partea Chinei in ceea ce privește ancheta privind originea Covid-19, afirmand ca un grup de consultanti nou infiintat care sa se ocupe de patogenii periculosi ar putea fi „ultima noastra sansa”, potrivit Reuters. Primele cazuri…