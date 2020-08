OMS: Tinerii sunt principalul factor în răspândirea coronavirusului Tinerii cu varste cuprinse intre 20 și 40 de ani sunt principalul factor in raspandirea coronavirusului, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. C Conform datelor oficiale ale OMS, procentul tinerilor care au contactat virusul a crescut considerabil. „Epidemia se schimba(…)Ceea ce observam nu este o simpla revenire. Credem ca este un semnal ca am intrat intr-o noua faza a pandemiei in Asia-Pacific”, a spus Takeshi Kasai, director regional al OMS, citat de BBC. Autoritațile din mai multe țari europene au luat decizia sa impuna noi restricții in contextul creșterii numarului de imbolnaviri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

