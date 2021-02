OMS spune că riscul de răspândire la om a tulpinii de gripă aviară H5N8 ''rămâne redus'' Riscul de raspândire de la om la om a tulpinii H5N8 de gripa aviara ''ramâne redus'' dupa ce a fost identificata pentru prima oara la nivel mondial la muncitori de la o ferma din Rusia, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

O alta tulpina de gripa aviara, H1N1, care se raspândeste rapid la nivel mondial printre oameni a determinat OMS sa declare o pandemie de gripa în 2009-2010. Focarul, letal în cazul pasarilor, s-a dovedit a fi unul cu simptome usoare în rândul oamenilor.

Rusia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de COVID-19 in Europa de Est a depasit pragul de 10 milioane, vineri, potrivit unui bilant intocmit de Agentia Reuters, in timp ce tarile din regiune au in vedere cresterea achizitiilor de vaccinuri de la mai multi furnizori pentru a accelera programele de imunizare, potrivit Agerpres.…

- Alte 805 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt de import (2-Ucraina, 2-Federația Rusa, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Germania, 1-Marea Britanie).

- Vodafone a anunțat luni o investiție de 20 de milioane de euro, derulata prin Fundația Vodafone, pentru a extinde abilitațile digitale și programele educaționale ale Fundației, finanțand inițiative locale in Albania, Republica Ceha, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia,…

- Aceasta suma stransa in special de la Canada, Germania si Japonia, adaugata celor 548 de milioane de lire (608 milioane de euro) din partea Londrei - care a promis sa verse o lira pentru fiecare patru dolari colectati -, "va permite distribuirea in acest an a unui miliard de doze de vaccinuri contra…

- Regatul Unit a colectat de la aliatii sai un miliard de dolari (820 de milioane de euro) pentru a ajuta "tarile vulnerabile" sa aiba acces la vaccinurile contra noului coronavirus, a anuntat duminica Ministerul de Externe inaintea unei vizite virtuale a secretarului general al Organizatiei Natiunilor…

- Ministerul de Externe din Marea Britanie a anunțat ca Regatul a colectat 820 de milioane de euro de la aliații sai, pentru a ajuta ”tarile vulnerabile” sa aiba acces la vaccinurile contra noului coronavirus, relateaza Agerpres.La strangereaacestei sume au contribuit Canada, Germania și Japonia. Londra…

- Cele mai multe reclamatii (47%) )au vizat anulari provocate de pandemie, atat in domeniul transporturilor, cat si in cel al serviciilor turistice achizitionate individual sau ca pachete de servicii de calatorie, conform comunicatului ANPC, citat de Agerpres.Alte 11% dintre sesizari au vizat imbracaminte…

- QS precizeaza ca este vorba despre cel mai extins clasament pe care il realizeaza pentru aceasta regiune si ca aproape jumatate dintre universitatile incluse provin din doua tari: Rusia si Turcia. Romania se numara printre tarile cu o prezenta considerabila, ca numar de institutii, alaturi de Kazahstan,…