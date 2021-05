Stiri pe aceeasi tema

- Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia de coronavirus ar putea avea efecte neprevazute – ducand la o mai mare obezitate in randul copiilor, scrie Agerpres . Un raport al biroului regional al OMS publicat marti a constatat ca inchiderea scolilor in timpul…

- Țarile UE care au inceput deja sa introduca pașapoarte proprii de vaccinare impotriva COVID se vor confrunta cu o mulțime de sisteme diferite, daca Bruxelles-ul nu reușește sa impuna certificatul verde digital, valabil la nivelul intregului bloc comunitar, scrie The Guardian. „Riscam sa avem o varietate…

- Este Visul American pentru sectorul turistic cu probleme din Europa: președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a anunțat ca turiștii americani complet vaccinați ar putea vizita UE in aceasta vara. Dar SUA reprezinta o proporție mica de calatori in țari dependente de turiști, cum ar…

- Una din zece persoane care a suferit de Covid prezinta simptome și dupa 12 saptamani de la boala, potrivit Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), informeaza Agerpres, care citeaza EFE. Potrivit unui raport asupra bolii Covid de lunga durata, al Observatorului european…