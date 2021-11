OMS s-a pronunțat: Cine amenință mai tare, între Delta și Omicron Lumea este in alerta din cauza noii tulpini Omicron, insa majoritatea infecțiilor actuale COVID se datoreaza in continuare variantei Delta, spun reprezentanții Organizației Mondiala a Sanatații. “Peste 99% din cazurile din intreaga lume se datoreaza variantei Delta și mai multe decese au loc la persoanele nevaccinate”, a declarat luni, la CNBC, Soumya Swaminathan, cercetator șef al OMS. “Cred ca aceasta este prioritatea noastra in timp ce așteptam sa aflam mai multe despre varianta Omicron”, a mai spus expertul la CNBS. Saptamana trecuta, agenția mondiala de sanatate a recunoscut varianta Omicron,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

