Dupa centralizarea cazurilor raportate de miocardita și pericardita in mai multe țari, in special in Statele Unite, experții OMS au concluzionat ca „datele colectate pana in prezent sugereaza o legatura cauzala probabila intre vaccinurile ARN mesager și miocardita”, arata AFP, citat de HotNews. Partea imbucuratoare, in urma analizei cazurilor, este ca evoluția imediata a miocarditei și pericarditei dupa vaccinare este, in general, ușoara și raspunde la tratament. "Este in curs de urmarire pentru a determina efectele pe termen lung”, au precizat experții OMS, precizand ca recomandarile pot fi actualizate,…