- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut marti ca exista „dovezi emergente” despre raspandirea noului coronavirus prin aer, dupa ce mai multi oameni de stiinta au cerut acestei organizatii sa isi actualizeze recomandarile si comunicarile oficiale despre felul in care maladia respiratorie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut marti ca exista "dovezi emergente" despre raspandirea noului coronavirus prin aer, dupa ce mai multi oameni de stiinta au cerut acestei organizatii sa isi actualizeze recomandarile si comunicarile oficiale despre felul in care maladia respiratorie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a estimat luni ca pandemia de coronavirus „se agraveaza” in lume si recomanda precautie, informeaza AFP. Declaratia a fost facuta de directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in timpul unei conferinte de presa online, la Geneva.

- Se implinesc 100 de zile de cand Organizația Mondiala a Sanatații a declarat stare de urgența mondiala din cauza noului coronavirus.Intre timp, si tarile bogate sunt afectate de pandemie.

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila a explicat daca te poți infecta cu noul coronavirus, in piscina. Profesorului Rafila a explicat la Digi24.ro, ca inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a caracterizat luni drept "speculatii" declaratiile liderilor americani, care spun ca detin probe care atesta ca noul coronavirus provine dintr-un laborator din orasul chinez Wuhan. Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a afirmat duminica ca dispune de "un numar…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca oamenii vindecați de coronavirus nu sunt 100% protejați in fața unei noi imbolnaviri. Mai multe țari europene pregatesc eliminarea anumitor restricții aplicate pe fondul pandemiei de coronavirus. Organizația Mondiala a Sanatații atrage insa atenția ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis marti ca, in etapa actuala, nu este posibil sa fie stabilita sursa precisa a noului coronavirus, transmite Reuters.In acest stadiu, nicio concluzie nu poate fi trasa, a afirmat Takeshi Kasai, directorul regional al OMS pentru Pacificul de vest,…