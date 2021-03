OMS: Recomandări privind purtarea măştilor textile Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a publicat miercuri mai multe recomandari, printre care si cele privind purtarea mastilor textile in timpul pandemiei de COVID-19, care trebuie sa aiba trei straturi de protectie si sa nu fie prevazute cu valva, relateaza EFE. Dintre cele trei straturi, cel interior, care vine in contact cu pielea, trebuie sa fie din bumbac absorbant, cel intermediar din polipropilena, iar cel exterior poate fi din acelasi material sau dintr-un poliester rezistent la umezeala, a explicat OMS in raportul sau epidemiologic saptamanal. Organizatia recomanda si examinarea ambalajului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele trei straturi, cel care vine in contact cu pielea trebuie sa fie din bumbac absorbant, cel intermediar din polipropilena, iar cel exterior poate fi din acelasi material sau dintr-un poliester rezistent la umezeala, arata OMS in raportul epidemiologic saptamanal.Organizatia recomanda si examinarea…

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda ca maștile de protecție din material textil sa aiba trei straturi de protecție și sa nu aiba valva de aerisire, conform EFE, citat de Agerpres . OMS arata ca stratul interior, care intra in contact cu pielea, trebuie sa fie din bumbac absorbant. Al doilea trebuie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca mastile textile purtate in timpul pandemiei de COVID-19 trebuie sa aiba trei straturi de protectie si sa nu fie prevazute cu valva, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Dintre cele trei straturi, cel interior, care vine in contact cu pielea, trebuie sa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a publicat miercuri mai multe recomandari, printre care si cele privind purtarea mastilor textile in timpul pandemiei de COVID-19, care trebuie sa aiba trei straturi de protectie si sa nu fie prevazute cu valva, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Dintre cele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca este putin probabil ca pandemia de COVID-19 sa se incheie anul acesta, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. "Cred ca va fi foarte prematur si nerealist sa credem ca vom termina cu acest virus pana la sfarsitul anului", a declarat Michael Ryan,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca imunitatea colectiva impotriva coronavirusului nu va fi atinsa in 2021, chiar daca vaccinurile au inceput sa ajunga in numeroase țari. „Nu vom ajunge la imunitatea colectiva in 2021”, a spus responsabilul stiintific al OMS Soumya Swaminathan in timpul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sa se poarte masca de protectie la reuniunile in familie de Craciun si la sarbatorile de la sfarsitul anului - in Europa -, a anuntat ea miercuri, avertizand cu privire la un ”risc mare” de intensificare a pandemiei la inceputul lui 2021, in contextul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a aprobat miercuri, la Geneva, un nou ghid de recomandari. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune OMS recomandase anterior purtarea mastilor in spatiile mici, insa nu precizase cum ar trebui procedat in spatiile private. S-au trezit italienii!…