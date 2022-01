Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat oficial vineri doua noi tratamente impotriva bolii COVID-19 – baricitinib, dezvoltat de Eli Lilly, si anticorpii monoclonali de la GlaxoSmithKline si Vir Biotechnology -, in cazuri foarte precise, informeaza Agerpres .Recomandarile au aparut in revista…

- Vaccinul anti-covid produs de Pfizer pierde teren in fața unui alt ser. Ultimele studii arata ca cel mai eficient vaccin anti-covid este Johnson & Johnson. O analiza realizata in Africa de Sud arata ca dupra-rapelul cu vaccinul in doza unica de la Johnson & Johnson a crescut cu peste 20% protecția impotriva…

- Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) a aprobat joi doua tratamente anti-COVID-19, respectiv sotrovimab, produs de GlaxoSmithKline si compania Vir Biotechnology, si Kineret, creat de producatorul suedez de medicamente pentru boli rare Sobi, relateaza Reuters, citat de Hotnews.

- Nicio varianta a noului coronavirus nu s-a raspandit pana acum la fel de rapid ca Omicron, a transmis marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care estimeaza ca majoritatea tarilor sunt in prezent afectate de noua varianta de coronavirus, relateaza AFP. Pana in prezent „77 de tari au raportat cazuri…

- Analize de laborator care vizeaza tratamentul cu anticorpi dezvoltat impotriva COVID-19 de grupul farmaceutic GlaxoSmithKline (GSK) in colaborare cu partenerul sau american Vir au aratat ca acest medicament este eficient si impotriva noii variante Omicron a virusului SARS-CoV-2, au anuntat joi reprezentantii…

- Intrucat copiii si adolescentii prezinta un risc mai redus de a dezvolta forme severe de COVID-19, statele ar trebui sa prioritizeze vaccinarea adultilor si partajarea dozelor de vaccin in cadrul mecanismului COVAX pentru a ajunge in tarile mai sarace, a precizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat sambata un apel catre tarile din G20 pentru a accelera recunoasterea reciproca a vaccinurilor impotriva COVID-19, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Adresandu-se prin sistem de videoconferinta celorlalti participanti la Summitul G20 de la Roma,…