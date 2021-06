Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de COVID la nivel global este in scadere pentru a treia saptamana consecutiv, deși cifrele raman in continuare mari, arata raportarile Organizației Mondiale a Sanatații ... The post A treia saptamana la rand de scadere a cazurilor de COVID la nivel global. OMS: Mai mulți morți…

- Varianta de coronavirus descoperita in India este mai contagioasa si prezinta caracteristici care ar putea reduce eficienta vaccinurilor, contribuind la accelerarea epidemiei in India, a avertizat sambata responsabila stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, potrivit…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras, vineri, atenția ca situația pandemiei de coronavirus s-a inrautațit la nivel mondial in ultima perioada, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat ca numarul de noi…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 raportate saptamanal aproape s-a dublat la nivel global in ultimele doua luni, apropiindu-se de cea mai mare rata observata pana in prezent in perioada pandemiei, a declarat vineri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Grupul de lucru pentru siguranta vaccinurilor din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) urmeaza sa-si faca publice vineri concluziile in ce priveste vaccinul impotriva COVID-19 elaborat de AstraZeneca, a declarat joi un purtator de cuvant al OMS citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Comitetul…

