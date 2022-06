Stiri pe aceeasi tema

- Preocupata de raspandirea variolei maimuței, Organizația Mondiala a Sanatații va convoca o reuniune speciala legata de urgența situației. Pe fondul raspandirii ”ingrijoratoare” a variolei maimuței, semnalata in aproape 40 de țari, OMS a anunțat ca va convoca o reuniune saptamana viitoare pentru a evalua…

- In prezent, specialiștii investigheaza care este agentul care declanșeaza ceea ce s-a numit hepatita de cauza necunoscuta. Ei studiaza trei ipoteze: o noua tulpina de adenovirus, o infecție Covid-19 in antecedent, sau ambele cu evoluție in același timp. Pana acum, Organizația Mondiala a Sanatații a…

- Doua noi subvariante de Omicron, a caror virulenta nu a fost inca determinata, se afla la originea noului val al pandemiei de COVID-19 din Africa de Sud, a anuntat astazi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). „Oamenii de stiinta sud-africani care au identificat Omicron la sfarsitul anului trecut au…

- Numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79 la suta in primele doua luni ale anului, fața de perioada similara a anului 2021, in toata lumea, arata datele publicate de UNICEF și Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, miercuri, decizia de a mentine raspandirea COVID-19 ca urgenta sanitara internationala sau pandemie, relateaza HotNews.ro. Potrivit directorului general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Comitetul de Urgenta al OMS a recomandat sa nu fie schimbat…

- Organizația Mondiala a Sanatații a prezentat trei posibile scenarii vizand evoluția pandemiei in continuare, ce fac parte din Planul strategic de pregatire și raspuns al OMS. In cadrul unei informari de presa, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca ”scenariul cel mai…

- Deși experienta nasterii ar trebui sa fie una frumoasa, sigura si de neuitat, foarte multe dintre mame trec prin diverse abuzuri in momentul in care ajung in maternitate pentru a naște. Un raport realizat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii si Programul pentru Reproducere Umana, intitulat „Demnitate…