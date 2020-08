Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Internationala a Alaptarii, marcata anual in prima saptamana a lunii august, se suprapune in acest an unei preocupari a proaspetelor de protejare a nou-nascutilor de infectia cu noul coronavirus. Mamele pozitive la infectia cu virusul Sars-Cov2 se tem ca, prin alaptare, sa nu isi imbolnaveasca…

- Oficial OMS: “Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus”. Orasul chinez Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus, a declarat luni un oficial cu rang inalt din structura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, care a anuntat demararea unor studii…

- Un vaccin impotriva noului coronavirus ar putea fi disponibil la inceputul anului urmator, existand perspectiva ca acesta sa fie distribuit la jumatatea lui 2021, sustine coordonatoarea stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan.

- Pandemia coronavirusului creste in intreaga lume, in conditiile in care multe tari care si-au redeschis economiile vad o reaparitie a cazurilor de COVID-19, a declarat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, potrivit Mediafax,

- Nu este sigur ca oamenii de stiinta vor putea sa creeze un vaccin eficient impotriva noului coronavirus, SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, insa ar putea fi nevoie sa treaca un an pana cand va putea fi obtinut un astfel de tratament, a declarat joi directorul Organizatiei Mondiale…

- O previziune sumbra a fost facuta de directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a emis un avertisment cu privire la pandemia de coronavirus (COVID-19) și la ceea ce ar putea sa o urmeze.