OMS: La nivel global există un mare deficit de finanţare a măsurilor de combatere a pandemiei de coronavirus Potrivit datelor analizate de Reuters, la nivel mondial sunt peste 19,92 de milioane de oameni identificati ca infectati cu coronavirus si 729.883 de persoane care au murit din cauza Covid-19. Infectiile au fost raportate in peste 2010 tari si teritorii, de la identificarea primelor cazuri, in China, in decembrie 2019. ”Urmatoarele trei luni vor prezenta o oportunitate cruciala de a creste efectul ACT Accelerator for global impact”, a spus Tedros, referindu-se la initiativa “Access to COVID-19 Tools”. ”Cu toate acestea, pentru a exploata aceasta fereastra, trebuie sa marim in mod fundamental maniera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

