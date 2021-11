OMS avertizează țările care se confruntă cu valul patru al pandemiei Covid-19 să nu amâne reintroducerea restricțiilor Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat tarile care se confrunta cu o crestere a cazurilor de coronavirus sa nu tergiverseze reintroducerea restrictiilor antiepidemice, transmite DPA citata de Agerpres.



"Cu cât actiunile vor fi puse în aplicare mai rapid, cu atât va fi nevoie de mai putine masuri ulterior", a declarat vineri experta OMS pe probleme de coronavirus, Maria van Kerkhove, la Geneva.



Reprezentanta OMS a atras atentia asupra faptului ca varianta Delta a virusului care circula în prezent este mult mai contagioasa decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

